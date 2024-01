Giardini e tecnici del verde. Incontri sulla salvaguardia dei parchi storici lombardi

Un ciclo di sei incontri formativi, totalmente gratuiti, organizzato da Associazione Villa del Grumello per valorizzare la figura dei giardinieri professionisti e dei tecnici impegnati nella salvaguardia della componente vegetale dei giardini storici. È stato organizzato in collaborazione con la Scuola Agraria del parco di Monza e si colloca tra le attività promosse da Villa del Grumello nell’ambito del progetto pluriennale “Vis medicatrix naturae“ realizzato grazie all’aggiudicazione dell’Avviso del Pnrr Parchi e Giardini, che prevede interventi di sistemazione idrogeologica, arricchimento botanico, per una miglior fruibilità e accessibilità da parte del pubblico, oltre che attività culturali, formative e di comunicazione connesse alla valorizzazione del parco storico.

Diversi gli enti territoriali coinvolti dal Grumello nel gruppo di lavoro creato attorno al tema dei paesaggi e dei giardini d’acqua, per dare vita a una rete solidale su temi sensibili condivisi per la salvaguardia dell’ambiente in senso ampio e del patrimonio peculiare dei giardini storici. Un vero e proprio progetto di formazione continua, ideato per far fronte alla necessità di avere figure professionali formate nella gestione, nella cura e nella salvaguardia del patrimonio dei giardini storici non solo lombardi, ma di tutta Italia.

Iniziato a dicembre, con un incontro sul tema dei parassiti degli alberi, prosegue il 9 gennaio e poi fino a marzo, ospitando agronomi specialisti dei vari argomenti, affrontati all’interno dei diversi giardini del territorio: Villa Carlotta, Villa Balbianello, Villa Bernasconi, Villa del Grumello e Villa Monastero, dove sarà illustrato il progetto di restauro del giardino. Altri temi affrontati durante gli incontri, riguarderanno il ruolo della Sovrintendenza di Como, Lago e Triangolo Lariano, i problemi di irrigazione e il tappeto erboso perfetto.

