Già sessanta ospiti nel Dormitorio invernale

A un mese dall’avvio del Piano Freddo, sono già 60 le persone senza dimora che sono state accolte nel Dormitorio Invernale, nell’ex-caserma di via Borgovico, nelle parrocchie che aderiscono al Progetto Betlemme e alla Piccola Casa Federico Ozanam. "Uomini e donne – dicono i volontari di Vicini di Strada, a cui è affidato il coordinamento del Piano Freddo – che hanno potuto trascorrere la notte in un letto vero, fare una doccia calda, consumare la prima colazione al riparo dalle intemperie e, in questi giorni, festeggiare il Natale". Un’attività di assistenza che prosegue da 13 anni e rinnova ora la campagna “Una camera condivisa“ a sostegno delle attività di accoglienza, pianificate su base triennale, che si protrarranno fino al 30 aprile. "Scopo primario – spiegano – è mantenere alta l’attenzione sul tema della marginalità, che accomuna un numero crescente di persone, italiane e straniere". La campagna “Una camera condivisa“, sul sito web di Vicini di Strada, richiama le piattaforme online di prenotazione di alloggi, con la richiesta di sostenere le attività di accoglienza attraverso la donazione. Pa.Pi.