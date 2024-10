Omicidio di Candido Montini, le lezioni di scuola guida scagionano il giovane sospettato?

Garzeno (Como), 23 ottobre 2024 – Alla paura è subentrato lo sgomento a Catasco, la piccola frazione di Garzeno in provincia di Como, da ieri di nuovo sotto i riflettori della cronaca nazionale dopo il fermo - convalidato in serata - del diciassettenne sospettato di essere l'assassino di Candido Montini, ucciso lo scorso 24 settembre con una ventina di coltellate.

La casa di Candido Montini a Garzeno

Tutti conoscevano anche il ragazzo sul quale, da ieri, pesa un'accusa in grado di segnare la vita. Nessuna segnalazione ai servizi sociali né comportamenti in grado di indurre il benché minimo sospetto, anche nelle ultime settimane.

Il ragazzo, come molti suoi coetanei, si muoveva tra Catasco e Dongo dove fino a un paio di settimane fa è stato impegnato con i corsi della scuola guida per prendere la patente della moto. Un particolare non secondario sul quale potrebbe fondarsi l' alibi che il giovane e i familiari hanno fornito agli inquirenti , ha ribadito la nonna del giovane.

Non è un caso che i carabinieri ieri hanno convocato in caserma il titolare della scuola guida per ottenere informazioni. Difficile quindi ricostruire gli spostamenti di quel giorno, anche se c'è un punto fermo: gli uffici della scuola guida sono chiusi in pausa pranzo dalle 13 alle 15, orario compatibile almeno stando alle indiscrezioni fin qui emerse con l'orario del delitto.

Di sicuro a Catasco nulla sarà più come prima. L'ha fatto anche il ragazzo ora in stato di fermo e proprio il risultato di quel tampone ha acceso su di lui i riflettori della Procura. Una realtà difficile da accettare, soprattutto a Catasco.