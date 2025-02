Gara di motoscafi elettrici . Il Campionato del mondo fa il bis sulle acque lariane

Il Lago di Como è stato inserito per il secondo anno consecutivo tra le località che ospiteranno una delle gare del campionato del mondo di E1, l’unico che si corre con motoscafi elettrici. Una scelta prestigiosa che conferma il glamour di Como Lake, unica location europea insieme a Montecarlo. L’appuntamento con la competizione internazionale, che ha già preso il via lo scorso 25 gennaio con la prima tappa ospitata a Jeddah, sarà il 23 agosto, poi il circo della velocità sull’acqua si sposterà a Miami.

Dazn, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha annunciato il nuovo accordo pluriennale per i diritti di trasmissione globale della seconda edizione del Campionato mondiale UIM E1, il primo e unico campionato al mondo di barche elettriche, presentato da Pif, il Public investment fund, fondo sovrano dell’Arabia Saudita tra i più grandi al mondo con un patrimonio totale stimato di oltre 925 miliardi di dollari. La seconda edizione del Campionato mondiale di E1, supportata anche da personalità quali Didier Drogba, Will Smith, Steve Aoki e Rafael Nadal, sarà trasmessa gratuitamente su Dazn a livello mondiale. Le Finals di ogni tappa saranno commentate anche in italiano.

Grazie a questa partnership, rinnovata dopo una prima entusiasmante stagione culminata con la vittoria del Team Brady, di proprietà della star della NFL Tom Brady, Dazn offrirà a E1 la possibilità di raggiungere un pubblico globale. Un’ottima pubblicità anche per il Lario. "Offriremo agli appassionati di sport di tutto il mondo un prodotto avvincente, un mix tra motorsport, intrattenimento e sostenibilità" spiega il ceo di E1, Rodi Basso.

R.C.