Future mamme. Due incontri con Asst Chiari

Due appuntamenti specificamente studiati per le mamme nel territorio dell’Asst di Chiari. In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. I due incontri organizzati da ASST Franciacorta si terranno il 18 aprile dalle ore 18.00 alle ore 20.00 a Chiari (BS) presso la Casa di Comunità – Piazza Martiri Libertà, 20 – 2° piano – aula B Corso di Laurea in Infermieristica e tra un paio di mesi all’spedale di Iseo in Giardini Garibaldi, 7. "Siamo onorati di essere ospedali Bollino Rosa con i nostri presidi di Chiari e Ise – dichiara Alessandra Bruschi, Direttore Generale di ASST Franciacorta -È un riconoscimento importante che ci stimola a dedicare sempre più impegno e attenzione alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle principali patologie delle donne. Per la Giornata nazionale della Salute della Donna organizzeremo due incontri sul tema "La magia del parto". Si tratterà di due momenti importanti non solo per chi diventerà mamma ma per tutte le donne. "Questi due appuntamenti sono anche l’occasione per presentare a chi già non li conoscesse i servizi che ASST Franciacorta mette a disposizione delle donne in gravidanza – commenta Oliviero Rinaldi, Direttore Sanitario di ASST Franciacorta – e per conoscere l’équipe che lavora in sala parto. I nostri ginecologi – continua Rinaldi – presenteranno anche il servizio di Uroginecologia e la possibilità di riabilitazione del pavimento pelvico che viene offerta alle donne a rischio.