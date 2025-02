Furti in abitazione, commessi da soggetti provenienti da altre province, e truffe: con lo spaccio sono i problemi dell’Erbese e del Triangolo Lariano, come esposto ieri nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, voluto dal prefetto di Como, Corrado Conforto Galli. Proseguiranno i servizi congiunti con adeguati numeri di uomini e mezzi.