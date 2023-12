Furgone forzato in pochi istanti: rubata una valigetta con 10mila euro dei videopoker

Como, 4 dicembre 2023 – Una valigetta contenente poco meno di 10mila euro, rubata sabato a mezzogiorno da un furgone parcheggiato in via Asiago.

La somma corrispondeva all’incasso di alcune macchinette videopoker installate in bar della zona, che l’addetto alla manutenzione della società proprietaria degli impianti stava riscuotendo e portando in azienda. Dopo aver recuperato la moneta contante dall’ultima macchina in di uno dei locali, l’uomo ha appoggiato la valigetta sul furgone parcheggiato esattamente lì davanti, a pochi metri. Poi è tornato dentro per pochi minuti, che sono bastati a far sparire la valigetta.

Il colpo velocissimo cui hanno assistito alcuni testimoni senza poter intervenire è stato messo a segno da un uomo sceso da un’auto bianca, che si è affiancata al furgone: ha forzato la portiera e preso al volo la valigetta con il denaro, per poi fuggire. Un furto evidentemente realizzato dopo aver tenuto d’occhio l’addetto incaricato del prelievo del denaro, in attesa che si allontanasse dalla valigetta, anche se era apparentemente al sicuro sul furgone chiuso a chiave.

Ora la polizia sta cercando di risalire al ladro, partendo da alcuni numeri di notati dai testimoni e dalla ricerca di immagini delle telecamere di sicurezza.