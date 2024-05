Finge una rapina per l’assicurazione

È stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Romano di Lombardia per aver detto di aver subito una rapina in realtà mai avvenuta. Lo scopo: intascare i soldi dell’assicurazione. Il 28enne, muratore in Svizzera e residente a Romano aveva stipulato in Svizzera una polizza assicurativa contro diversi tipi di evento. E così ha simulato una rapina a mano armata, come lui stesso ha confessato. Nella nottata del 26 aprile si era presentato dai carabinieri raccontando di essere stato derubato da due individui: gioielli e 4.900 franchi svizzeri. L’assicurazione ricevuta la denuncia, aveva corrisposto a titolo di risarcimento, 5.700 franchi svizzeri.