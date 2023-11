Fido è in Pediatria. Sorridono i baby malati

CANTÙ

Le ore passano prima e anche le medicine e le cure fanno meno paura nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Cantù da quando in ospedale, per alcune ore ogni settimana, fanno il loro ingresso anche i cani dell’associazione "Insieme è meglio". Il progetto è Fido in Pediatria è dedicato alla memoria di Arianna, una bimba comasca morta a soli 9 anni, nel giugno del 2018, con il desiderio di poter coccolare un cucciolo, almeno durante i suoi ultimi giorni di vita. Grazie all’aiuto di Amici di Como, Abio Como, Lion Club Como Plinio il Giovane e la Città dei Balocchi finalmente quel desiderio è diventato realtà. A Cantù, nel reparto di Pediatria, gli interventi assistiti con gli animali, Ben e Julie, due Golden Retriever, appositamente addestrati, si svolgono una volta alla settimana, di solito il martedì pomeriggio. In quell’occasione, uno o più coadiutori cinofili professionisti dell’associazione "Insieme è meglio" sono a disposizione dei piccoli pazienti ricoverati per una lezione di un’ora.