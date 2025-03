Festival Jazz, gran finale. Si balla nel foyer del Cinema Teatro

Si conclude questa sera la XXVI edizione del Festival di cultura e musica Jazz di Chiasso. A partire dalle 19 il foyer del Cinema Teatro si trasformerà così in un dancefloor jazz grazie a dj Souljazz che proporrà con i suoi dischi in vinile due diversi momenti musicali. In apertura di serata, quale aperitivo prima dei concerti, una raffinata scelta di classici della musica jazz degli anni ‘60. In chiusura, dopo i concerti, spazio invece ad una selezione che permetterà a tutti di fare un tuffo nel glorioso passato degli anni ‘70- ’80, alla riscoperta delle sonorità che hanno caratterizzato le scene jazz, funk, soul disco e raregroove dell’epoca.

Sul palco alle 21.30 si esibiranno Jim Black & the Schrimps. Il batterista e bandleader statunitense Jim Black è una delle figure più influenti del progessive jazz sin dagli anni ’90. A seguire alle 23 Andreas Schaerer & A Novel of Anomaly, gruppo guidato dal vocalist svizzero Andreas Schaerer, è un possibile punto d’incontro tra jazz, giocosa improvvisazione e umori musicali i più diversi. I biglietti sono in vendita a 25 franchi.