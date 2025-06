Festa della Repubblica a Como, una giornata con le forze dell'ordine e i soccorritori

Como, 1° giugno 2025 – Una giornata intenza e ricchissima, aperta a tutti i cittadini, coordinata dalla Prefettura di Como, per celebrare la Festa della Repubblica di domani, 2 giugno. Già a partire dalle 9, saranno aperti gli stand allestiti in diversi punti del centro storico di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Polizia Penitenziaria, Areu 118, Guardia Costiera, Navigazione Lago di Como, Polizia Locale di Como, Polizia provinciale e Volontari di protezione civile.

Un modo per “avvicinarsi alle diverse realtà istituzionali”, e assistere alla simulazione delle attività ed esibizioni dimostrative dei vari Corpi. Alle 9.45 è prevista l’esibizione del gruppo Saf dei Vigili del Fuoco, con lo spettacolare srotolamento di un lungo tricolore dalla sommità della Torre civica del Palazzo del Broletto. Alle 10.15 ammassamento dei Reparti e arrivo delle autorità e degli invitati in Piazza Cavour, con inizio della cerimonia alle 10.30. Oltre alla Filarmonica cittadina Alessandro Volta, sarà schierato Battaglione comandato da un ufficiale superiore dei Carabinieri, composto da rappresentanti di tutte le forze di polizia e di soccorso. Si procederà quindi con la cerimonia, e gli interventi delle Autorità, oltre a un rappresentante della Consulta provinciale studentesca. Infine avverrà la consegna dei diplomi all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferiti dal Presidente della Repubblica. Saranno il Maresciallo Capo Cri Gabriele Esposito, che riceverà l’Onorificenza di Ufficiale, il volontario Augusto Marinoni, Onorificenza di Cavaliere, così come l’Appuntato Scelto dei Carabinieri Stefano Montuori, il fondatore della Cooperativa Sociale San Giuseppe, Patrizio Tambini, il luogotenente ora in congedo della Guardia di finanza Domenico Faretra, e infine il Viceprefetto Aggiunto Domenico Roncagli.

La cerimonia si concluderà con l’esibizione di atleti della Federazione Ginnastica d’Italia, l’esecuzione finale dell’inno Nazionale da parte del “Coro 200.com” del Teatro Sociale di Como, accompagnati dalla Filarmonica cittadina Alessandro Volta, ma fino a sera saranno diversi i momenti a disposizione dei cittadini: dalle 9 alle 18 apertura straordinaria di Palazzo Terragni, dalle 10 alle 12.30 laboratorio creativo per bambini al Sottoportico Broletto, alle 12.15 simulazione di un intervento di soccorso in Piazza Grimoldi, poi esibizioni sportive nel pomeriggio in diversi punti del centro storico, alle 15 esibizione navale di Roan, Polizia e Guardia Costiera al Molo di Sant’Agostino. Alle 15.30 dimostrazione di un sopralluogo sulla scena del crimine della Polizia Scientifica in Piazza Perretta, alle 16 esibizione unità cinofile della Gdf e alle 16 “Caccia al Tesoro patriottica” per i bambini, alle 16.30 esibizione del Nucleo Artificieri della Polizia in Piazza Volta e alle 17 esibizione Asd Ginnica 96 in Piazza Cavour. Per tutto il giorno, lo storico Piroscafo Concordia rimarrà ormeggiato al pontile 4 di Como per ospitare visite gratuite. Infine dalle 18.30 alle 22.30, concerto finale allo Stadio Sinigaglia con dj set e artisti, e premiazione dei migliori video del contest “Racconta la Tua Repubblica”.