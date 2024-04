Fango, massi e valanghe. Sembra inverno

Sassi sulla strada, chiude la strada statale 470 "della Valle Brembana e del Passo San Marco dal km 76.400 al km 76.450 in entrambe le direzioni". Le forti piogge della nottata hanno causato il distacco di alcuni grossi massi che hanno invaso la carreggiata, almeno parzialmente, senza tuttavia coinvolgere nessun veicolo. D’altronde in questo periodo di gente su questa strada ne passa veramente poca perché il passo San Marco, posto a 1992 metri sul livello del mare e tratto che collega Morbegno con Bergamo, è chiuso, come ogni anno, da ottobre fino a maggio. Il tratto in questione è posto 1 chilometro dopo l’abitato di Albaredo San Marco e quindi la chiusura, come ci ha detto il sindaco Patrizio Del Nero, "Riguarda solo due residenti. Nella zona dove si è verificato il distacco di alcuni sassi, costringendo a chiudere il tratto di strada, nei mesi di maggio e giugno sono previsti degli interventi per consolidare il versante (verranno probabilmente installate reti di protezione ndr)". Sul posto, ieri mattina, sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Il maltempo di ieri, prima pioggia battente e poi neve, ha impedito ai tecnici di effettuare un sopralluogo e quindi la riapertura del tratto di strada potrebbe avvenire nella giornata odierna, una volta accertata l’assenza di pericolo da parte delle autorità competenti. Ieri mattina è stato chiuso, per poco più di un’ora, anche un tratto della strada cantonale 29 del passo del Bernina, nei pressi della località Ospizio Bernina, a causa di una slavina, non di grosse dimensioni, che ha invaso la carreggiata, per fortuna in un momento in cui non transitava nessun mezzo.

Fulvio D’Eri