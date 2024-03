Erba, 36 realtà no profit creano una rete del terzo settore: nasce “Confluenze”

Erba, 25 marzo 2024 – Riunisce 36 realtà no profit del territorio erbese il progetto Confluenze - Rete del Terzo Settore erbese, una rete informale che trova le sue origini nel progetto YouthLab “Il risultato di oggi - spiega Simone Pelucchi, presidente dell’associazione giovanile Lo Snodo, che ha ospitato la presentazione - è il frutto di un lavoro di comunità, lungo oltre due anni.

Nel corso del tempo abbiamo realizzato come Rete diverse iniziative, condividendo il desiderio di ampliare le collaborazioni e l’obiettivo di rendere gli spazi della stazione un punto di riferimento per i giovani e per l’intera comunità. Il desiderio è la promozione della partecipazione attiva dei giovani, e non solo, alla vita del territorio”.

Il nome Confluenze e il logo, come spiega Clarissa Villa de Lo Snodo, sono il risultato di un laboratorio creativo che ha coinvolto tutte le realtà della Rete: “Abbiamo scelto Confluenze per le somiglianze tra l’elemento dell’acqua e alcuni valori della rete: l’acqua è fluida, dinamica e generatrice di vita, tutte caratteristiche che noi ritroviamo nella nostra unione; ci piace infatti vedere ogni realtà come una corrente che si unisce ad altre”.

La Rete Confluenze ha scelto di aprire un fondo in Fondazione Comasca, un importante strumento messo a disposizione dalla Fondazione. La Rete resta infatti aperta a nuove adesioni e per avere maggio informazioni è possibile scrivere a info@losnodo.eu. Le realtà no profit che compongono la Rete sono 36 e si distinguono per forma giuridica, provenienza e caratteristiche.

Sono: Aido Gruppo Comunale Don Livio Galbusera, Asd Arrocco Lungo Erba, Associazione Arcobaleno, Associazione Dimore Creative Ets, Associazione Fermiamoci, Associazione Tricheco, Attivamente Merone, Banco di Solidarietà di Como, Cai Erba, Caritas Erba, Casa di Dario, Comitato Genitori Carlo Porta, Comitato Genitori Liceo scientifico Galileo Galilei, Comitato Genitori Puecher, Cooperativa Questa Generazione Cooperativa Shongoti, Cooperativa Sociale Il Melograno, Cooperativa Sociale Noi Genitori, Fashion Guerrilla, Hann Solidarietà internazionale, Il Giardino delle Ore, Il Giardino di Luca e Viola, La Gilda dei Giocatori, Lo Snodo, Lumilhub Impresa sociale Società Cooperativa Luminanda, Mani Tese gruppo di Bulciago, Mani Unite per l’Umanità, Nisshash, Open Smile, Ovci La Nostra Famiglia, Primavera, RiciClub, SaltancoraNicolò, Testa di Rapa e Trapeiros di Emmaus