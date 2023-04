Erba, mummie superstar: in 1.200 per assistere al restauro in diretta

Erba (Como), 3 aprile 2023 - In poco più di una settimana oltre 1.200 persone, la metà dei quali bambini, hanno assistito al restauro delle mummie del Museo Civico di Erba a opera dell'equipe di esperti e ricercatori del Mummy Project. La dottoressa Cinzia Olivia, restauratrice di fama internazionale di tessuti antichi e mummie e docente al corso di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino, sabato 25 aprile si è messa al lavoro all'interno del museo.

Il pubblico ha avuto la possibilità di vedere le mummie da vicino, senza il vetro separatore di una vetrina, parlare con la restauratrice, con l’osteoarcheologa Francesca Motta, con Elena Rossi, restauratrice Mummy Project e la direttrice del Mummy Project, Sabina Malgora, egittologa, fare domande, soddisfare curiosità, approfondire tematiche.

«È stata un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’Antico Egitto come mai fatto prima. L'evento ha ricevuto un'accoglienza estremamente calorosa da parte del pubblico - spiegano i responsabili della raccolta erbese - Nei due fine settimana di apertura al pubblico abbiamo accolto in tutto 518 persone che hanno partecipato alla visita guidata. Durante la settimana abbiamo invece invitato le scuole del territorio, che hanno accolto con grande entusiasmo la nostra proposta: abbiamo ospitato in tutto 32 classi, dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria superiore, per un totale di 684 partecipanti. Negli 8 giorni dedicati all'evento in Museo abbiamo perciò accolto in totale 1.202 persone, tutte estremamente interessate e curiose, che ringraziamo per il sostegno e la partecipazione».

Le prossime settimane saranno dedicate alle analisi e allo studio delle mummie e della collezione egizia. Il progetto “L’Egitto ad Erba. Le mummie del Museo Civico raccontano” prevede lo studio, la conservazione ed il restauro dei reperti della collezione egizia, in particolare i reperti organici, una testa di mummia, una mano ed un piede di mummia.