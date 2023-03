Il brivido di assistere al restauro delle mummie

Un fine settimana davvero insolito quello che si prepara a vivere il Museo Civico Archeologico di Erba che invita le famiglie e anche le scuole alla scoperta delle sue Mummie, che verrano restaurate in diretta nella sale di Villa Ceriani. L’intervento fa parte del progetto "L’Egitto ad Erba. Le mummie del Museo Civico raccontano", a cura del Mummy Project e del Museo, per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della collezione egizia erbese. Lo scorso ottobre, in un evento aperto a tutti, il progetto è stato presentato con conferenze e attività per bimbe e bimbi. La prima fase ha visto le mummie sottoposte a indagini: Tac ed endoscopia sono state eseguite presso la Gemini Rx di Travagliato in provincia di Brescia dall’équipe del Mummy Project. Tra qualche settimana sarà possibile scoprire l’età, il sesso, ma anche delle tecniche di imbalsamazione degli ingredienti usati. Ora è il momento del restauro, che si terrà in museo dal 25 marzo al 2 aprile. La testa maschile, la mano e il piede saranno nelle preziose mani della dottoressa Cinzia Oliva, restauratrice di fama internazionale di tessuti antichi e mummie, docente al Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino, ha restaurato le mummie dei Musei Vaticani a Roma e di alcune del Museo Egizio di Torino. Ingresso gratuito, ma occorre prenotarsi. Roberto Canali