Erba, sequestrate 425 confezioni di Lego falsi

Erba, 11 giugno 2025 – Sembravano mattoncini Lego, ma erano dei falsi. La Guardia di finanza della Compagnia di Erba, durante un controllo ha trovato e messo sotto sequestro 425 confezioni di mattoncini da gioco compatibili con i famosi Lego, il cui marchio è noto e registrato.

Sono stati trovati durante gli abituali controlli per individuare e prevenire la contraffazione, e verificare la sicurezza dei prodotti, in base a quanto previsto dalle normative italiane, concentrandosi sulla commercializzazione dei prodotti di uso comune.

Dove

Le verifiche hanno coinvolto cinque attività commerciali, con sede tra Erba e Cantù, di cui quattro gestite da cittadini di origine cinese e una gestita da cittadini italiani. All’esito di tali attività ispettive, sono state sequestrate le 425 confezioni di mattoncini da gioco, compatibili con quelli ben più famosi: in alcuni casi era stata attaccata sulle confezioni un’etichetta aggiuntiva, in lingua italiana, riportante proprio la denominazione “Lego”, e messi quindi in vendita in violazione delle norme a tutela dei brevetti, marchi e altri diritti di privativa industriale.

A buon mercato

I falsi mattoncini, avevano un costo pari a meno della metà degli originali così da indurre in errore il consumatore, che poteva tranquillamente pensare di aver fatto un normale acquisto a un costo conveniente. Il disegno del mattoncino da gioco, famoso nel mondo, è registrato e tutelato all’interno dell’Unione Europea, come ha confermato l’ultima sentenza del Tribunale della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2024.

Per questi motivi, i rappresentanti legali delle imprese controllate sono stati denunciati a piede libero per il reato di commercio di prodotti con segni falsi.