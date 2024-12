Erba, incendio nella fabbrica dismessa in centro

Erba (Como), 24 dicembre 2024 - Nel pomeriggio di oggi, 24 dicembre alle ore 16.00, un incendio ha devastato una parte di un capannone abbandonato nella storica sede della ditta ex Spreafico, situata in via Leopardi, nel centro di Erba.

Le fiamme hanno interessato un locale di circa 50 metri quadrati all'interno del capannone, causando danni significativi. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Erba e di Canzo con quattro mezzi, oltre alla Polizia locale e il 118. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso, con i vigili del fuoco che stanno lavorando per evitare la propagazione delle fiamme al resto della struttura.