“Ecomostro“ del Fisco, è iniziata la fase di demolizione

Sono iniziate le operazioni di demolizione del cosiddetto “Centro Servizi”, l’enorme edificio mai completato dal Ministero delle Finanze che sorge alle porte della città, in un’area incastonata tra i Comuni di Azzano e Orio al Serio. L’edificio, 20 mila metri quadri, dotato di 8 ascensori, incompiuto da oltre 28 anni, da quando cioè il cantiere voluto dal Ministero si è interrotto è costato 100 miliardi delle vecchie lire, era stato pensato come archivio in grado di ospitare i modelli 730 e 740 cartacei dell’intera Lombardia. Un piano reso poi inutile dall’avvento delle tecnologie digitali. I lavori prendono avvio dopo un lungo e complesso iter amministrativo promosso dal Comune di Bergamo e dal gruppo Vitali oltre che da A2a proprietaria delle aree a nord per una superficie complessiva di riqualificazione urbanistica di quasi 130mila mq. Un’operazione che ha coinvolto anche i vicini comuni di Azzano San Paolo e Orio al Serio. Ora sono in fase di completamento le operazioni di “strip out”, fase che precede la demolizione vera e propria dell’edificio, prevista per i primi di marzo.