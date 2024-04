Ecco la via delle due sorelle. Le ex capitali della cultura inaugurano la ciclovia

Bergamo Brescia Capitale della Cultura lascia in eredità la ciclovia che collega le due città. A quattro mesi dell’anno che ha visto i due capoluoghi condividere il titolo di Capitale italiana della cultura, è stato inaugurato ufficialmente ieri il percorso che attraversa le due province. A Paratico, al Parco delle Erbe Danzanti, al confine tra Brescia e Bergamo, l’incontro delle carovane a due ruote (guidate dai sindaci Giorgio Gori e Laura Castelletti) partite nel primo pomeriggio rispettivamente da piazza Cittadella in Città Alta a Bergamo e da piazza Arnaldo a Brescia. Ad attenderli, per il taglio del nastro, anche il presidente di Regione, Attilio Fontana. In attesa di vedere completato il raddoppio della linea ferroviaria tra le due città son stati di fatto creati due nuovi collegamenti: alla ciclovia si aggiunge infatti la “Via delle due sorelle“, 130 km di cammino che attraversano 32 comuni.

Partendo da Bergamo, il percorso si snoda lungo il centro città e si collega poi alla ciclovia del Parco del Serio, per poi passare dai borghi storici di Brusaporto, Costa di Mezzate e Montello. Il tratto tra Gorlago e Chiuduno viene invece percorso distanziandosi dalla trafficata strada provinciale, mentre tra Grumello del Monte e Castelli Calepio è possibile percorrere due giri ad anello. Il lago d’Iseo è raggiunto passando da Sarnico e Paratico, seguendo il percorso della ciclovia della Rosta. La Riserva Naturale delle Torbiere è protagonista del primo tratto bresciano della ciclovia, che poi si addentra in Franciacorta, esplora i vigneti tra Gussago e Cellatica per poi addentrarsi nella città di Brescia passando a nord del Carmine. In tutto, sono 76 km che permettono di immergersi nel paesaggio naturale e culturale: alla ciclovia si aggiungeranno anche 17 anelli culturali di 79 km e 18 collegamenti di 24 km per un totale di 179 km complessivi. Lungo il tragitto sono stati realizzati 5 punti di ricarica e-bike, 5 aree di sosta attrezzate e 5 parcheggi bici.