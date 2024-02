Ecco dove fa più caldo in Valcamonica

In Valcamonica fa sempre più caldo e, soprattutto, fa sempre più cado in alta Valle, da Edolo in su. L’analisi della situazione meteo e dell’andamento climatico nella più grande delle Valli bresciane è stata portata a termine dal Servizio Gestione del Territorio della Comunità Montana grazie alle elaborazioni effettuate partendo dai dati meteo di Arpa Lombardia derivanti dalle stazioni di Edolo, Capo di Ponte, Darfo Boario Terme e Ponte di Legno. Nel corso del 2023 sono stati implementati i dati con l’aggiunta delle stazioni di Bienno e Monno. Le stazioni sono per quel che concerne le temperature in ordine di altitudine. Monno risulta la stazione più fredda e Darfo Boario Terme la più calda. Negli ultimi anni la differenza tra Capo di Ponte e Edolo si è assottigliata. Si può inoltre osservare come le linee di tendenza degli ultimi anni segnalino un aumento delle temperature.

L’aumento maggiore si ha nelle stazioni ad altitudini maggiori mentre nella zona di Darfo la temperatura presenta una tendenza all’innalzamento nettamente inferiore. A Ponte di Legno, per esempio, le temperature assolute oscillano tra i -17,3 gradi del 2019 e i 31,2 gradi del 2022, mentre a Edolo si va dai -13gradi del 2012 ai 37,9 registrati nel 2003. A Capo di Ponte le temperature assolute oscillano tra -13,8°C registrato nel 2012 e 38,5°C registrata nel 2022. Mentre a Darfo Boario oscillano tra -9,5°C registrato nel 2012 e 40,2°C registrata nel 2015. A Monno: si va dai-17,7°C rilevati nel 2005 ai 27,8°C registrato nel 2023. Il paesino ai piedi del Mortirolo è anche risultato il luogo in cui piove di più in assoluto. Il picco di freddo maggiore si è verificato nel 2012. La massima temperatura invece si è registrata spesso nel 2022 e 2023 seppure non in maniera uniforme in tutte le stazioni ma varia a seconda della zona.

Milla Prandelli