"È annegata una donna" . Falso allarme

L’allarme è stato lanciato dagli amici che non l’hanno più vista tronare a riva, ieri pomeriggio poco dopo le 16 al Lago di Montorfano. Facendo così scattare una grande mobilitazione dei vigili del fuoco per le ricerche di una donna di 52 anni. Le ricerche sono partite dalla spiaggia e si sono concentrate in un breve spazio di tempo, e sono state fatte anche con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco decollato da Malpensa, affiancato da sommozzatori a bordo e fluviali del comando di Como. Uno spiegamento di forze che ha consentito di ritrovare la donna sana e salva poco distante, scoprendo che si era solo allontanata. La sua individuazione è stata possibile grazie anche alla collaborazione di un canoista che aveva notato la donna su una sponda lontana dal punto di immersione. Sul posto erano intervenuti anche il 118 e i carabinieri.