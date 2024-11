Due ragazzi si salvano . Un bosco va in fumo

Un’auto completamente distrutta e un centinaio di metri quadri di metri quadri di bosco andati in fumo il bilancio dell’incidente che la notte scorsa ha avuto per protagonisti due ragazzi, di 19 e 21 anni, usciti di strada mentre percorrevano la Sp 583 a Lezzeno, sul lago di Como, poco dopo la mezzanotte. L’utilitaria dei due giovani in seguito all’urto si è ribaltata su un fianco, ma i ragazzi nonostante lo choc hanno avuto la prontezza di riflessi di riuscire a sganciare le cinture di sicurezza e uscire dall’abitacolo. Istanti preziosi che gli hanno consentito di essere a distanza di sicurezza quando l’auto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco partite da Canzo, impegnate per molto tempo a spegnere il rogo che oltre a distruggere l’utilitaria ha devastato anche un centinaio di metri quadrati di bosco. I due giovani, sotto choc ma in buone condizioni di salute hanno rifiutato di essere trasportati al Pronto soccorso nonostante l’intervento del 118.

Ro.Can.