Nasconde in casa mezzo quintale di hashish: arrestato 42enne di Giussano

Mariano Comense, 17 febbraio 2025 – Un carico di oltre 56 chili di hashish, è stato trovato domenica pomeriggio nell’abitazione di un uomo di 42 anni di Giussano, che è stato arrestato. Gli accertamenti dei militari, partiti dal territorio comasco, sono arrivati fino all’uomo, a carico del quale hanno svolto una perquisizione di iniziativa che ha dato esito positivo: la droga era confezionata in decine di panetti, che si ritiene sarebbero stati immessi a breve sul mercato al dettaglio. Arrestato in flagranza, l’uomo è ora in carcere a Monza in attesa dell’interrogatorio di convalida, durante il quale potrà decidere di dare spiegazioni su quanto gli viene attribuito.