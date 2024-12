Dragana Trivak. Esposizione in via Borgovico

"Il silenzio tra sorpresa e attesa" è il titolo della mostra di Dragana Trivak, a cura di Luigi Cavadini, nella galleria The Art Company Como di via Borgovico 163, cortile interno. Dal 7 al 10 gennaio, sarà visitabile da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30, sabato su appuntamento chiamando il 335.8095646 o scrivendo a info@theartcompanycomo.it. "Una pittura senza fronzoli quella di Trivak – dice il curatore - essenziale per arrivare immediatamente all’occhio, alla mente e al cuore. Fondata su una figurazione minimale, costituita da pennellate che definirei ingenue, la sua arte è fatta nello stesso tempo di narrazione del presente e di memoria".