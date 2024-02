Dongo, con la Panda si schianta contro un distributore di benzina e lo distrugge

Dongo (Como), 4 febbraio 2024 – Con l'auto è piombato a tutta velocità contro il distributore di benzina. Dalla colonnina erogatrice di carburante ridotta in pezzi si è verificata una perdita, ma fortunatamente non è scoppiato alcun incendio.

L'incidente è successo nella notte a Dongo, lungo la diramazione della Regina. Un giovane, al volante di una vecchia Fiat Panda, è finito addosso al distributore di benzina di un'area di rifornimento. L'impatto è stato devastante: ha divelto la colonnina, mentre la macchina con lui a bordo è stata rimbalzata ad alcuni metri di distanza, distrutta anch'essa. Il guidatore e amico che gli sedeva accanto sul sedile del passeggero sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e dai volontari di Lariosoccorso di Dongo.

Nonostante l'impatto ad alta velocità, la cellula dell'abitacolo ha retto all'urto e loro ne sono usciti praticamente incolumi. Sul posto sono intervenuti pure i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo per mettere in sicurezza l'intera zona, perché in seguito all'urto si è verificata una falla dal distributore con una perdita di carburante.