Donazioni per i senzatetto. In campo i familiari delle vittime del Covid

A quattro anni dall’inizio della pandemia, i familiari delle vittime del Covid, riuniti nell’Associazione #Sereniesempreuniti, si sono resi protagonisti di un’altra lodevole iniziativa, mostrando vicinanza ai più deboli: i senzatetto di Milano. L’iniziativa è stata messa in campo grazie a un’associata che ha fatto da trait d’union mettendo in contatto #Sereniesempreuniti con l’associazione Mutuo soccorso Milano, nata a sua volta durante la pandemia per aiutare famiglie in difficoltà e senza dimora.

"A oggi sono state fatte due donazioni – spiegano le persone che hanno partecipato – grazie anche al materiale raccolto tra noi associati di #Sereniesempreuniti e altre sono in programma. Sono stati momenti toccanti che ben esprimono la finalità di ente del terzo settore".

Il gruppo di Mutuo soccorso Milano si prodiga preparando la cena calda ogni mercoledì e domenica, servita nelle stazione Centrale e Lambrate. Si occupa anche della distribuzione di coperte e abbigliamento ai senzatetto e li soccorre per il disbrigo pratiche burocratiche.

L’iniziativa è stata illustrata alla commemorazione dei familiari delle vittime del Covid che si è svolta ad Albino, in occasione della Giornata nazionale in memoria della vittime della pandemia. Tra gli interventi per l’auto mutuo aiuto, l’assegnazione di buoni pasto, corsi di pet therapy, Emdr, ippoterapia e sostegno allo studio. È attivo anche il progetto dedicato alle scuole, per mantenere viva la memoria di quanto successo nella pandemia e far conoscere l’associazione con un messaggio di speranza ai più giovani. F.D.