Divieto di navigazione nel lago di Novate

L’autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, in accordo con l’amministrazione comunale, ha deciso di interdire la navigazione nella zona di San Fedelino, sul lago di Novate Mezzola, per il distacco di rocce e sassi dalla parete di roccia particolarmente impervia in quel punto. "Preso atto della comunicazione del Comune di Sorico circa la necessità di garantire la sicurezza della navigazione a seguito del distacco di una porzione di parete rocciosa incombente sul lago di Novate Mezzola nelle vicinanze della località San Fedelino - si legge nell’ordinanza disposta dall’Autorità di Bacino - Si decreta la sospensione di tutte le attività di navigazione, balneazione e pesca nella fascia lacustre in prossimità del santuario". Sono già stati compiuti dei sopralluoghi per valutare l’entità del distacco e nei prossimi giorni si procederà con ulteriori accertamenti, in attesa di procedere con gli interventi di messa in sicurezza che però sono legati anche alle condizioni meteorologiche, particolarmente avverse in questi giorni. Il fronte franoso è lontano dai sentieri e quindi non ci sono pericoli per gli escursionisti. Roberto Canali