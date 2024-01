Di corsa per beneficenza. Dal Team Alto Lambro un aiuto a “Pietre Vive”

Il presidente della Polisportiva Team Alto Lambro Asd Alberto Ciceri ha consegnato alla responsabile dell’associazione Pietre Vive, Gabriella De Col, il ricavato della Babbo Run and Fun - quarta edizione: più di 900 euro. Un evento di beneficienza che si lega alla competizione svolta l’8 dicembre a Merone, con partenza e arrivo in centro paese, lungo un percorso di 5 chilometri adatto a corridori e camminatori, anche adulti e famiglie con bambini, e neL quale tutti i partecipanti avevano ricevuto e indossato un cappellino di Babbo Natale.

La quota di iscrizione, 5 euro, e le ulteriori donazioni, sono state devolute all’associazione Pietre Vive di Inverigo, che gestisce una comunità familiare per minori in difficoltà.

Ogni anno la raccolta fondi cambia destinatario, per sostenere diverse realtà che operano nel sociale. Lo scorso anno il ricavato era andato al Cfp La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, che offre formazione professionale a ragazzi con disabilità, per acquistare strumentazione didattica. L’anno precedente, il beneficiario era stato il Reparto maternità del Fatebenfratelli di Erba, così come la prima edizione, organizzata nel 2019, il cui ricavato era andato all’ospedale erbese. Pa.Pi.