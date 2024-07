Como, società di demolizione auto multata di 837mila euro

Como, 9 luglio 2024 – I veicoli destinati alla demolizione venivano compressi e distrutti, senza però consegnare nei tempi previsti la documentazione e le targhe al Pra per l’effettiva radiazione per demolizione. Una irregolarità costata una sanzione da 837mila euro alla società Autodemolizione Comasca con sede a Como, sottoposta a una verifica della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Como.

Una inosservanza a causa della quale i veicoli risultavano ancora circolanti e quindi soggetti al pagamento della tassa governativa, il bollo auto, anche se di fatto non erano più in possesso ai rispettivi proprietari. Sono emerse 620 irregolarità amministrative, con violazioni per un importo totale delle sanzioni di 837mila euro che sono state contestate al proprietario della società.

La Sezione di Polizia Stradale di Como è a disposizione per qualsiasi informazione: è quindi possibile contattare la Squadra di Polizia Giudiziaria al numero 031.317735 o alla mail dipps202.040p@pecps.poliziadistato.it.