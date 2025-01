L'avvocato Davide Giudici nuovo presidente della Camera Penale di Como e Lecco

Como, 15 gennaio 2025 – L’avvocato comasco Davide Giudici è il nuovo presidente della Camera Penale di Como e Lecco.

Le elezioni si sono svolte il 18 dicembre, e ieri è arrivata la formalizzazione dell’incarico, con l’avvicendamento imposto dal fine mandato di Edoardo Pacia, presidente uscente. i consiglieri eletti sono gli avvocati Sabrina De Caria (che ha ottenuto 54 voti), Anna Viganò (52 voti), Davide Brambilla (46), Stefano Pellizzari (42), Graziana Gatti (40) e Marco Franzini (33 voti).

Davide Giudici è stato tra i soci fondatori dell’Associazione Giovani Avvocati di Como. Inoltre, tra i suoi incarichi, è stato consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Como dal 2000 al 2004, segretario della Camera Penale di Como e Lecco dal 2005 al 2008, ed è attualmente componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della Corte d’Appello di Milano. Inoltre ha svolto e svolge attività di formazione come relatore in convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como e dalla Camera Penale di Como e Lecco.