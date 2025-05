Cermenate, si abbassa i pantaloni davanti a una donna: denunciato e rimpatriato

Cermenate, 22 maggio 2025 – Si è abbassato i pantaloni davanti a una donna, rimanendo completamente svestito. E’ accaduto martedì pomeriggio in via Turati a Cermenate, quando la donna ha subito chiamato i carabinieri. La pattuglia della stazione di Cermenate, ha subito identificato un cittadino pakistano di 33 anni, senza fissa dimora e irregolare, rintracciato poco distante dal luogo in cui erano avvenuti i fatti, grazie alla chiamata tempestiva fatta dalla donna e alla descrizione fornita ai militari.

Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato addosso all’uomo 7 grammi di hascisc. Il pakistano, dopo essere stato identificato e denunciato per i reati di atti osceni in luogo pubblico e detenzione di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato in Questura a Como, per avviare procedure relative al suo collocamento nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari.