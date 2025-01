Dalle piste al Grande Fratello: il maestro di sci stupisce ancora

Maestro di sci, comico, content creator e adesso anche concorrente del Grande Fratello, la casa più spiata d’Italia dove Matteo Fumagalli (nella foto) 38 anni è entrato nella serata di lunedì. Mattia Fumagalli, alias LaFumagalla, ha vissuto fino a 18 anni a Valmadrera per trasferirsi nel 2006 a Milano dove ha frequentato lo Ied. Nella presentazione del suo profilo, sul suo sito internet, sottolinea che in lui "risiede e sempre risiederà l’imprevedibilità, l’anima e la curiosità di un teenager". Dal 2010 svolge l’attività di maestro di sci ai Piani di Bobbio, ma è anche fondatore di una social media agency, dove si occupa di Digital Style Strategy, ovvero styilist unito alla passione per i social. In altre parole, come lui stesso spiega sul suo sito web attraverso la sua professione si occupa di aiutare a 360° le persone nel crearsi una propria identità digitale mantenendo quello che è il proprio stile e l’unicità. Nel 2016 questo lavoro lo ha portato a Los Angeles per serie televisive come ‘Grey’s Anatomy’ e ‘Lucifer’.

Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui ‘Le Iene Show’ su Italia Uno e ‘Fantastico, credici!’ su ZeligTV. Queste esperienze lo hanno reso noto per il suo stile umoristico e la capacità di trattare argomenti come moda, sci e attualità con un pizzico di ironia e divertimento. Inoltre, nel 2016, ha preso parte al programma ‘Il contadino cerca moglie’ su Foxlife Italia. Ro.Can.