Cure mediche in Ticino Concorso nelle spese

Verrà prorogata al 30 settembre la sperimentazione adottata dallo scorso anno a Campione d’Italia, e riservata ai soli residenti, che prevede la possibilità di essere ricoverati e ricevere cure negli ospedali del Canton Ticino a fronte di una contribuzione volontaria che concorrere alla copertura sanitaria nazionale. A decidere la proroga è stato il governatore Attilio Fontana che ha deciso di rinviare di altri 5 mesi la fine della sperimentazione che si sarebbe dovuta concludere entro il 30 aprile. "In attesa della costituzione del gruppo tecnico misto che dovrà determinare le modalità dell’incasso della compartecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini residenti a Campione d’Italia che hanno aderito alla sperimentazione - si legge nella delibera della giunta regionale approvata all’unanimità - si proroga a fine settembre la sperimentazione in atto in materia sanitaria a Campione d’Italia e che vale per i cittadini italiani che vi risiedono". Lo scorso 24 gennaio, in un incontro a Bellinzona tra rappresentanti della regione e del Canton Ticino, si è deciso di costituire un tavolo per analizzare le possibili soluzioni. R.C.