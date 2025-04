Cresce il fatturato. Ma il futuro preoccupa

È cresciuto di 2,5 milioni di euro il fatturato del Casinò Campione d’Italia nel corso del 2024, passando da 48,5 a 51 milioni di euro. "Risultati positivi" come hanno certificato i commissari giudiziali Alessandro Danovi e Marci Minniti nella loro relazione semestrale a beneficio dei creditori della casa da gioco.

Nel semestre da luglio a dicembre 2024 la casa da gioco ha raggiunto un livello di liquidità molto superiore al preventivato: 9,4 milioni di euro contro una stima di 5,7 milioni. "Questo anche in ragione del perfezionamento dell’accordo transattivo con la Banca Popolare di Sondrio, che ha consentito il realizzo dell’importo di 3,2 milioni di euro non previsto nel piano concordatario - si legge nella relazione dei commissari - A fronte del positivo andamento fatto registrare sino a ora dall’attività aziendale, che ha consentito il puntuale adempimento degli impegni assunti nei confronti dei creditori privilegiati, le aspettative per il 2025 appaiono più incerte e ciò in considerazione della mancata o tardiva implementazione delle iniziative che dovrebbero condurre a una ulteriore crescita dei volumi".

Al Casinò a fine 2024 erano occupati 169 dipendenti: 137 a tempo pieno, 31 part time e uno in aspettativa. Nella relazione si fa riferimento anche all’impiego di porzioni dell’immobile che oggi non sono utilizzate. "Il Casinò aveva affidato a una società il compito di studiarne le strategie di valorizzazione, e dallo studio sono emerse oggettive limitazioni riguardo all’utilizzo delle superfici per scopi diversi da quelli per cui sono state concepite, ma anche tre possibili alternative: galleria commerciale, hotellerie e servizi alla persona, a fronte delle quali la destinazione recettiva appare la più verosimile e sostenibile adottando un modello di business di B&B di fascia alta".

Ro.Can.