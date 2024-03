Costruzione del nuovo ponte. Si lavora anche di notte: "Entro giugno transitabile"

Un passo in avanti di sette metri in una sola notte, tra lunedì e martedì. È lo stato di avanzamento lavori del ponte di Cantù-Asnago, la cui prima campata è stata posizionata una settimana fa. Le spinte proseguiranno anche nelle prossime notti fino al posizionamento nella nuova sede. Le operazioni di varo della struttura, sono iniziate nel pomeriggio dell’11 marzo, quando i tecnici hanno iniziato lo spostamento dell’opera, realizzata fuori sede per non interferire con il traffico ferroviario.

"Il ponte – aveva spiegato l’amministrazione provinciale - si sposta di pochi centimetri alla volta, con un doppio sistema di sicurezza idraulico e meccanico, e in quattro ore ha raggiunto la prima campata arrivando ad appoggiarsi sulla prima spalla della nuova infrastruttura. Per le successive spinte, dato che si renderà necessario passare sopra la ferrovia, si dovrà invece procedere di notte". I lavori vengono quindi coordinati con Rete Ferroviaria Italiana, in quanto si rende necessaria l’interruzione della linea internazionale Milano-Como-Chiasso.

"La programmazione prevede quindi gli interventi nelle notti fino a domani, culminando con lo spostamento del ponte, che pesa 1200 tonnellate, nella sua sede definitiva. Una volta completato lo spostamento, il ponte sarà asfaltato e collegato alla viabilità esistente. Saranno eseguite approfondite prove di carico e collaudi statici per garantirne la sicurezza, con l’obiettivo di aprire al traffico verosimilmente entro giugno di quest’anno". Come è noto, il ponte, ritenuto fondamentale per il miglioramento della viabilità locale, ha un costo di 3 milioni e 400mila euro, di cui 2 erogati dalla Regione Lombardia e 1 milione e 400mila dalla Provincia di Como. Pa.Pi.