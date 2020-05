Como, 5 maggio 2020 - E' risultato positivo al Covid-19 il terzo portiere del Como 1907, Pierre Bolchini. A diffondere la notizia è stata la stessa società, in accordo con il giocatore. Il calciatore si trova in isolamento nella sua abitazione del 10 marzo scorso e la stessa società in un comunicato precisa che "Pierre sta bene ed è completamente asintomatico". il periodo di quarantena proseguirà finché le autorità sanitarie non provvederanno, attraverso la procedura del doppio tampone, a stabilire che non è più infettivo.

Appena ventunenne, arrivato in prestito dalla Juventus under 23, Pierre Bolchini è cresciuto nelle giovanili del Novara e quest'anno non ha ancora debuttato in gare ufficiali con la maglia del Como.

Il giovane era stato sottoposto a controlli all'inizio di marzo quando a risultate positivo era stato un suo familiare che lavora in ambito sanitario "Tutto il Como 1907 fa gli auguri di pronta guarigione al proprio portiere - si conclude il comunicato della società - Non vediamo l'ora di rivederti, Pierre!". Al ragazzo in queste ore stanno arrivando gli auguri via social dei tifosi, ancora fiduciosi di poter rivedere il Como in campo nel recupero del campionato interrotto proprio per colpa della pandemia.