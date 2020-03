San Fermo della Battaglia (Como), 23 marzo 2020 – Parcheggio gratis per i 1.300 dipendenti dell'ospedale Sant'Anna per tre mesi o comunque fino al termine dell'emergenza. Lo ha deciso il Comune di San Fermo della Battaglia, ente gestore del posteggio del nosocomio, che in questo modo ha voluto testimoniare, con un gesto concreto, la propria vicinanza al personale medico e infermieristico impegnato nell'emergenza Coronavirus. Nelle casse comunali entreranno circa 20mila euro in meno al mese.



I dipendenti dell'ospedale quindi non troveranno la consueta trattenuta in busta paga per usufruire del parcheggio a loro riservato nell'area del Sant'Anna. Rimangono invariate le altre disposizioni: parcheggio gratuito per i residenti nel comune di San Fermo e a pagamento per tutti gli altri ma in molti chiedono che in questa situazione il parcheggio diventi gratuito per chiunque.



