Como, 31 marzo 2020 - Oltre mille contagiati e centinaia di ricoverati, in molti casi mandati negli ospedali comaschi anche dalle altre province, anche in provincia di Como il coronavirus sta colpendo duro, nonostante il Lario rimanga una tra le province con meno contagi in Lombardia. Per capire meglio l'entità del fenomeno può essere utile il dato dei decessi di marzo diffuso da Palazzo Cernezzi: dall'inizio del mese in città sono scomparse 165 persone, quasi doppio rispetto agli 87 morti registrati un anno fa.

E per capire che una buona parte di loro se li è portati via il Covid-19 basta confrontare il dato con quello dei mesi precedenti, perfettamente in linea con gli anni scorsi: 100 decessi a dicembre 2019 e 107 nel 2018, 103 a gennaio e 99 nel 2019, 99 a febbraio e 100 un anno prima. Proprio per ricordare tutte le vittime a mezzogiorno il sindaco Mario Landriscina, accompagnato dal vicesindaco Adriano Caldara e dagli assessori Elena Negretti e Vincenzo Bella è sceso in Corso Vittorio Emanuele II, di fronte al municipio, per un minuto di silenzio con le bandiere a mezz’asta.