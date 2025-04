Controlli in due bar di Mariano Comense: multe per quasi 40mila euro

Mariano Comense (Como), 7 aprile 2025 – Multe per quasi 40mila euro e due denunciati al termine dei controlli nei locali pubblici di Mariano Comense, svolti dai carabinieri della tenenza, in risposta a una serie di segnalazioni e lamentele giunte dai residenti. I militari, hanno lavorato assieme ai colleghi del Nas di Milano e del Nucleo Ispettorato di Como, concentrandosi nei due bar di via Songia, nella zona tra il Parco dei Vivai e la stazione ferroviaria: il Breva e il Wild.

Al termine degli accertamenti svolti dai militari per le rispettive competenze, sono emerse per entrambi i locali gravi violazioni in materia di formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per omessa formazione del lavoratore, omessa autorizzazione dell’impianto di videosorveglianza, omessa applicazione delle procedure Haccp, carenze strutturali per le quali uno dei due esercizi verrà segnalato all’Ats Insubria, indicazione degli allergeni difforme da quanto prevista dalla normativa.

In entrambi i casi, i titolari dei bar, un cittadino cinese di 34 anni di Cabiate, e una donna di 32 anni residente a Cesano Maderno, sono stati denunciati in Procura per le violazioni di natura penale. Sono inoltre state elevate ammende per complessivi 33mila e 400 euro e sanzioni amministrative per altri 4000 euro. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali altre violazioni e responsabilità, che potrebbero scaturire dall’esame della documentazione acquisita.