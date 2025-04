Dal bar di via Dante al metrò Duomo. Ladri in azione, cinque in manette

Cinque arresti in quattro ore. È il bilancio del sabato di controlli anti-furti in centro degli agenti in borghese della sezione "Contrasto alla criminalità diffusa" della Squadra mobile. Alle 14.30, i poliziotti guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi hanno notato in via Dante un trentanovenne peruviano che stava osservando dalla strada i clienti seduti ai tavolini interni di un locale e hanno deciso di monitorarlo a distanza. Non era solo: con lui c’erano due connazionali, una ventitreenne e un ventiquattrenne, che hanno agito da "pali". Il trentanovenne è entrato nel bar e ha puntato una coppia: facendosi scudo con uno zaino, si è avvicinato e ha sfilato una borsa, per poi uscire a passo svelto. Gli investigatori, che hanno assistito alla scena, lo hanno bloccato all’uscita; in manette anche i complici, accusati di furto aggravato in concorso. Alle 18.30, la scena si è spostata in corso Vittorio Emanuele, dove gli agenti hanno intercettato due marocchini di 22 e 24 anni che stavano "studiando" i movimenti di alcuni turisti.

Dopo aver messo nel mirino un uomo e una donna, li hanno seguiti in metropolitana, pedinandoli fino alla banchina della linea rossa in direzione Sesto: il ventiduenne si è messo davanti ai due per ostacolarne l’accesso al treno, mentre il ventiquattrenne ha aperto la cerniera della borsa a tracolla dell’uomo e ha tirato fuori un portadocumenti. Pochi secondi dopo, è scattato l’arresto.