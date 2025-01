Conservatorio “Risuonino gli organi“

Per la seconda edizione della rassegna “Promenade - Risuonino gli organi“, appuntamento domenica 19 gennaio nella chiesa di Sant’Andrea a Brunate, alle 15, concerto con l’organista Pietro Cattaneo e il soprano Marta Masola. La seconda edizione di “Promenade - Risuonino gli organi“, iniziata a dicembre con dieci eventi in cartellone, si concluderà lunedì 20 gennaio alle 17.30 al Conservatorio Giuseppe Verdi di Como con gli studenti della classe d’organo. Ingresso libero. Gli appuntamenti hanno avuto come protagonisti musicisti legati alla città, accanto a due realtà conosciute: il Coro Citta di Como e l’Ensemble vocale Arcobaleno.