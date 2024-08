Con il telescopio l’osservatorio prende forma

Il nuovo traguardo è previsto per ottobre. Nonostante intoppi e ritardi il nuovo osservatorio di Sormano, che sorge sulla dorsale del Triangolo Lariano poco più in alto rispetto alla storia struttura, sta pian piano prendendo forma e nei giorni scorsi è stato montato il nuovo telescopio. Il “telescopio Cavagna” (nella foto di Enrico Colzani) è lo strumento principale dell’Osservatorio astronomico Sormano. Si tratta di un astrografo Ritchey-Chrétien in fibra di carbonio, realizzato dall’azienda americana RCOS (Ritchey-Chrétien Optical System), con specchio primario di 50 centimetri di diametro. In parallelo al telescopio principale è stato montato un rifrattore da 15 centimetri usato come guida. Secondo il progetto iniziale il grande telescopio dovrebbe essere messo in rete con quelli di Campo dei Fiori in provincia di Varese e di Monte Lema e Saint Barthelemy in Canton Ticino. Ora nella struttura in legno abbarbicata sopra la Colma si lavora alla realizzazione del planetario.

Sarà in grado di dare un contributo importante in diversi settori: in primo luogo nel settore culturale, della ricerca scientifica e della divulgazione, ma altrettanto importanti sono le ricadute sulla attività turistica e ricettiva, sulla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente. Le ricadute positive riguardano non solo Sormano, ma tutto il Triangolo Lariano e per molti aspetti l’intera provincia di Como. Sarà uno dei pochi centri in Italia ad avere osservatorio astronomico e planetario nello stesso luogo e quindi a poter offrire l’esperienza visiva e museale del planetario e l’esperienza di prima mano dell’osservatorio. Inoltre la Provincia di Como ed il Canton Ticino non hanno un planetario. Quello di Sormano sarà punto di riferimento per tutta la zona a nord di Milano.