Como, tenta di rapinare un impiegato dell’Università e lancia una stampante dalle scale

Como, 13 febbraio 2025 – Tentata rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sono le accuse che hanno portato all’arresto e al processo per direttissimo un milanese di 28 anni, che ieri pomeriggio ha cercato di rapinate un impiegato all’interno del polo universitario comasco di via Valleggio.

Il momento dell'arresto

E’ stato inoltre denunciato per danneggiamento aggravato, invasione di edifici, rifiuto di fornire le proprie generalità alle autorità e infine oltraggio a pubblico ufficiale, aggravato per averlo fatto in luogo pubblico ed in presenza di più persone. Fuggito da una comunità in provincia di Bergamo, ieri verso le 16 aveva minacciato un dipendente dicendo di avere un’arma con sé per farsi dare del denaro, e dopo il rifiuto ha dato in escandescenze gridando e danneggiando gli oggetti presenti in un magazzino, tra cui una stampante del valore di cinquemila euro e l’ha lanciata giù dalle scale.

I due agenti della Squadra Volante intervenuti, lo hanno bloccato mentre si stava velocemente allontanando. L’uomo ha mantenuto un atteggiamento oltraggioso e aggressivo anche nei confronti dei poliziotti. Questa mattina, davanti al giudice, ha ottenuto un rinvio del processo, ed è stato portato in carcere.