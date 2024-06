Como-Roma: accordo per Belotti. Il “Gallo“ però vuole le coppe

Il Como ha raggiunto un accordo con la Roma per il trasferimento definitivo di Andrea Belotti, per 5 milioni: manca l’ok del centravanti che vuole le coppe, piace al Betis Siviglia ma vuole Firenze. Affare ormai fatto per l’arrivo di Alberto Dossena, il difensore del Cagliari tornerà a fare coppia al centro della difesa con il suo gemello Edoardo Goldaniga. Si sta sbloccando anche l’affare con il giocatore iracheno Ali Jasim: il presidente dell’Al Kahrbaa si è convinto a cedere il funambolo della nazionale, per una cifra intorno ai 500mila euro. Il club sfoltisce il reparto attaccanti Jean Pierre Nsame va in prestito al Legia Varsavia, con diritto di riscatto, mentre Alberto Cerri che non è stato riscattato dall’ Empoli è tornato a Como verrà ceduto a breve. Enrico Levrini