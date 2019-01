© Riproduzione riservata

Como, 25 gennaio 2019 - Sessantanove. Questi i risultati del. Le risorse dell'intero programma ammontano adella dotazione con 86 milioni di euro per la parte italiana e 17 milioni di franchi per quella Svizzera, per un totale di 103milioni. I progetti presentati sono stati 170 con un valore complessivo delle richieste pari a 212 milioni per parte italiana e 56 milioni per parte Svizzera."Sono molto soddisfatto - spiega l'assessore regionale- della qualità delle progettualità approvate, della numerosità e delle risorse impegnate. Ciò dimostra grande interesse verso questa misura. Da tutte le amministrazioni coinvolte sono sopraggiunti apprezzamenti sul lavoro ad un". Interreg Italia Svizzera è un programma europeo di cooperazione che finanzia progetti transfrontalieri per favorire la competitività delle imprese, valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, mobilità integrata e sostenibile, servizi per l'integrazione delle comunità.Per quanto riguarda la Lombardia sono stati, con un numero di beneficiari pari a 181 tra le Province di Como, Lecco, Sondrio, Varese e spalmati fra enti di ricerca, università, enti locali, Comunità Montane, Associazioni dei Comuni, ASST e aziende.