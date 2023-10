Como, medici premiati nel ricordo di Padre Giuseppe Ambrosoli

Como, 6 ottobre 2023 - Sono 61, tra medici e odontoiatri, i professionisti che quest’anno hanno raggiunto i 50 anni di laurea. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como desidera celebrare questo importante traguardo con una cerimonia che rappresenta non solo un atto di affetto verso i colleghi ma anche la riconoscenza per chi ha speso l'intera vita a favore della collettività, nella cura e nell’assistenza degli ammalati. A loro sarà dedicata nella giornata di domani, a partire dalle 9, presso l’auditorium del Collegio Gallio di Como; nel corso dell’incontro sarà prevista anche la consegna di una targa e di una pergamena celebrativa del 50° di laurea. Come da tradizione, l’evento sarà, inoltre, l’occasione per incontrare i giovani neolaureati che, affacciandosi alla vita professionale e unendosi alla grande famiglia ordinistica, leggeranno il Giuramento professionale. La cerimonia verrà allietata dagli interventi musicali e corali degli studenti del Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta di Como. La giornata sarà anche l’opportunità per un ricordo di Padre Giuseppe Ambrosoli, beatificato il 20 novembre 2022 e del quale ricorre quest’anno il centenario della nascita. In rappresentanza della Fondazione Ambrosoli, Padre Egidio Tocalli riceverà dall’Ordine una targa commemorativa.