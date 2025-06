Como lotta ancora con l’acqua nonostante le paratie. Lungolago sorvegliato speciale

Una sottile linea blu che negli ultimi dieci giorni, compresa tutta la giornata di ieri, ha viaggiato a ridosso della rossa, quella dell’avvenuta esondazione del Lario. Arrivata nelle ultime ore a un’altezza idrometrica di 110 centimetri circa, che ha oscillato per tutto il giorno, mantenendosi però sempre leggermente al di sotto dei 120 centimetri, quando l’acqua invade il marciapiede di piazza Cavour a Como. È il livello raggiunto ieri dal Lario secondo le misurazioni del Consorzio Adda, che ha segnalato un innalzamento e la necessità ieri mattina di mantenere chiusa una corsia sul lungolago, bloccare la circolazione dei pullman nel tratto tra via Cairoli e piazza Matteotti, e chiudere l’accesso alla Diga Foranea. Da martedì, sono inoltre state attivate le idrovore, lasciate costantemente in azione per mantenere il livello dell’acqua al di sotto dei 120centimenti e possibilmente stabile.

Guardando le rilevazioni del Consorzio Adda degli ultimi dieci giorni, la linea blu del monitoraggio segnala l’andamento oscillante del livello idrometrico delle acque del ramo lecchese a Malgrate, sempre a ridosso della rossa, che invece segnala il livello di esondazione in piazza Cavour, e rappresenta la soglia di attenzione. Lo zero è fissato a 197,37, mentre l’allarme arriva a quota 140 centimetri, ma non sembra essere il caso di questi giorni.

Tuttavia, non è chiaro cosa potrebbe accadere nelle prossime ore, visto il tempo instabile e il rischio di scrosci brevi ma intensi, tali da aumentare ulteriormente una portata d’acqua che ieri, soprattutto nel pomeriggio, si è abbassata leggermente rispetto ai giorni scorsi.