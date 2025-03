Una lite in strada tra tre giovani extracomunitari è scoppiata verso le 16 di mercoledì in via Plinio. Un ventenne di origine egiziana era in possesso di un coltello da 15 cm. È stato identificato da una pattuglia di militari dell’Esercito e dalla Volante. Accompagnato in Questura sono emersi alcuni alias, oltre a reati contro la persona. È stato denunciato e allontanato.