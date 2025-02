Boom di multe in un comune del Lodigiano: oltre 1.300 sanzioni in più in dodici mesi

CASALPUSTERLENGO – Impennata di contravvenzioni al codice della strada secondo il bilancio della Polizia Locale di Casalpusterlengo che ha reso noto il report riguardante il 2024. I numeri infatti parlano chiaro: 3.632 sanzioni sono state elevate l’anno appena terminato contro le 2.312 del 2023. I verbali comminati dai vigili urbani hanno colpito soprattutto automobilisti indisciplinati nel centro storico e camionisti di mezzi pesanti. Mano pesante dei “ghisa“ per soste irregolari (1.296 multe), per uso del telefono durante guida (20 violazioni), mentre sono state 865 le infrazioni per intralcio alle operazioni di pulizia strade, 159 le violazioni per sosta sul marciapiede, 57 soste su attraversamenti pedonali.

Spicca anche il dato sull’occupazione degli stalli riservati alle persone disabili: le sanzioni sono 114 con un aumento considerevole rispetto al 2023 quando erano stati sanzionati 73 veicoli. Stretta anche per chi guida i monopattini in modo non regolare: 24 le sanzioni, mentre 45 verbali sono tati elevati per mancate assicurazioni, 74 per non aver effettuato la revisione, 33 le patenti ritirate, 106 per aver sostato vicino a una intersezione.

Pure gli stalli rosa riservati per le donne in stato di gravidanza non sono stati rispettati: 22 multe nel 2024. Per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria sono state denunciate a piede libero 40 persone di cui due per guida in stato di ebbrezza, una per favoreggiamento personale, sette per truffa per conseguire la patente, una per false dichiarazioni sull’identità, due per fuga dopo incidente con feriti, tre per aver falsificato la patente, tre per ricettazione, quattro per resistenza e violenza pubblico ufficiale, otto per furto aggravato, uno maltrattamenti in famiglia, due per abusi edilizi, due per lesioni personali e quattro per lesioni stradali. Inoltre dieci sono stati i verbali di accertamento per essere stati pizzicati ad abbandonare i rifiuti dietro segnalazione dei tutor ambientali. Infine nel 2024 sono stati 87 gli incidenti rilevati contro gli 80 del 2023.