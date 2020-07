Como, 25 luglio 2020 - Nella serata di venerdì controlli straordinari di polizia, carabinieri e finanza nella zona di viale Geno, particolarmente frequentata durante il fine settimana dai ragazzi e dai turisti che amano tirar tardi nei locali sul lungolago. Ventuno operatori delle forze di polizia hanno controllato 45 persone e 17 tra bar e ristoranti.

Due locali sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti Covid e dovranno chiudere per un giorno, mentre un terzo esercizio commerciale sempre per non aver fatto rispettare le norme sul distanziamento dovrà abbassare la serranda per due giorni. I controlli proseguiranno per tutto il mese di agosto in altre zone della città e nei paesi vicini per vigilare sulla movida.